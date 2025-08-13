Yozgat Valiliği, trafikte cep telefonu kullanımının ciddi kazalara yol açabileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Trafikte Telefon Kullanımına Dikkat

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürücülerin trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Değerli sürücüler, trafikte seyir halindeyken sosyal medya ile ilgilenmek veya cep telefonu ile konuşmak önüne geçilemeyen sonuçlara sebep olabilir” ifadelerine yer verildi.

Valilik, zorunlu durumlarda görüşme yapılması gerektiğinde ise aracın uygun bir yere park edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, “Eğer trafikteyseniz ve cep telefonu ile konuşmanız gereken acil bir durum var ise lütfen aracınızı öncelikle uygun bir yere park edin ve sonrasında görüşmenizi yapın” uyarısı yapıldı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması için kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.