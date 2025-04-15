Valilikten yapılan açıklamada, çocukların veya yakın çevredeki kişilerin konumu, iletişim kurduğu kişiler ve sohbet içerikleri gibi bilgileri izleme iddiasıyla piyasaya sürülen uygulamaların, ciddi güvenlik ve hukukî riskler taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Bir başkasına ait sohbet içeriklerine ulaşmak, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve haberleşmenin gizliliğinin ihlali gibi suç unsurları taşımaktadır. Bu tür yasa dışı vaatlere sahip uygulamalara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Uygulamaların, kötü niyetli yazılımlar aracılığıyla cihazlara zarar verebileceğine dikkat çekilen açıklamada, kullanıcıların uygulamaları indirmeden önce detaylı araştırma yapmaları, kullanıcı yorumlarını okumaları ve uygulama bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, uygulamalar tarafından talep edilen erişim izinlerinin verilmeden önce dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.