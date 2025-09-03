Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tüm önlemlere, denetimlere ve uyarılara rağmen trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kazaların bir bölümünün tedbirsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısmının ise trafiğe çıkış yeterliliği bulunmayan araçların trafikte yer almasından kaynaklandığı ifade edildi.

Kent genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde huzur uygulamalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Amacımız cezalarla vatandaşımızın canını yakmak değil, Yozgat'ın huzur ve güven ortamını pekiştirmektir. Lütfen trafik kurallarına uyalım, daha fazla can yanmasın."

Valilik, görev yapan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.