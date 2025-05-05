Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı verilerine göre ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğunun hız ihlallerinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, sürücülere “Bir Kural, Bir Ömür” çağrısıyla seslenilerek, trafik kurallarına uyulmasının sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

“AŞIRI HIZ HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR”

Yozgat Valiliği açıklamasında, “Aşırı hız, sürücünün hem kendi hayatını hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmaktadır. Araç üzerindeki kontrolün kaybedilmesine, fren mesafesinin uzamasına ve çarpışma şiddetinin artmasına neden olur. Bu durum, ölüm ve ağır yaralanma riskini katlayarak artırır” ifadelerine yer verildi.

“KURAL İHLALİ BİR ANLIK, SONUCU KALICI OLABİLİR”

Açıklamada, sürücülerden trafikte seyir halindeyken daha dikkatli olmaları, hız limitlerine uymaları ve özellikle yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmeleri istendi. Kural ihlallerinin anlık bir dikkatsizlik sonucu oluşabileceği, ancak sonuçlarının hem kişiler hem de aileleri için kalıcı yaralar bırakabileceği vurgulandı.

YAYALARIN VE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Özellikle okul çevreleri, yaya geçitleri ve dar sokaklarda hız limitlerinin altına inilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Yayaların, çocukların ve yaşlı bireylerin karşıdan karşıya geçişlerde yaşadığı zorluklar dikkate alınmalı; trafikte savunmasız durumda olan kişilerin güvenliği öncelik haline getirilmelidir” denildi.

“DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK”

Valilik, aşırı hız başta olmak üzere tüm trafik kural ihlallerine karşı denetimlerin artırılacağını da duyurdu.

İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan radar ve hız denetimlerinin sıklaştırıldığı; hem şehir içi hem de kırsal yollarda kontrollerin sürdürüldüğü ifade edildi.

“BİR KURAL, BİR ÖMÜR” MESAJI KAMUOYUNA DUYURULUYOR

İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü “Bir Kural, Bir Ömür” kampanyası kapsamında yapılan bu bilgilendirme çalışmalarıyla, trafik bilincinin artırılması ve toplumda ortak bir farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. Valilik açıklamasının sonunda şu mesajla vatandaşlara seslenildi:

“Her uyulan trafik kuralı; bir ömrü kurtarır, bir aileyi korur, güvenli bir yolculuğun teminatı olur. Lütfen hız yapmayın, sevdiklerinizi yarı yolda bırakmayın.”