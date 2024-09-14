KÖR NOKTA NEDİR?

Kör nokta, sürüş esnasında aracın yan ve dikiz aynalarından görülmeyen yerleri ifade eden bir terimdir. Şerit değiştiren bir araç, bir noktada diğer aracın aynalarından görülemeyecek bir konumda bulunabilir. Bu görülemeyen noktaya trafik literatüründe kör nokta denir.

Kör noktalar çoğunlukla araçların aynaları doğru şekilde ayarlanmadığı için meydana gelir. Aracın aynası, aracın kendisinden ziyade yolu gösterecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu nedenle markalara, modellere ve tasarımlara göre değişiklik gösterebilse de yan aynaların açısı 90 derecelik dik bir konumda olmalıdır.

Aynalar doğru açıyla ayarlandığı zaman sürücüler daha iyi bir çevre görüşüne sahip olabilir. Özellikle gece sürüşlerinde aynaların konumu hayli önemlidir. Ayrıca ilerleyen teknolojiler doğrultusunda kör nokta sorununa çözüm olarak araçlar için geri görüş kameraları ve kör nokta sensörleri de geliştirilmektedir.

KÖR NOKTA TIRLARDA NEREDEDİR?

Araçlardaki kör noktalar, dikkatli olunmadığında güvenli sürüşü çok ciddi şekilde tehlikeye atabilecek sorunlardan biri hâline gelir. Tır seyir hâlindeyken, sürücünün ön ya da yan kısımlarda bulunan camlardan ve aynalardan baktığında göremediği, yani görüş alanının sınırları dışında kalan alanlar tırlardaki kör noktalardır.

Kara yolunda kullanılan her araç kör nokta alanına sahip olsa da, ağır vasıta olarak nitelendirilen tırlardaki kör nokta alanları daha fazladır. Bunun nedeni, araç uzunluğu arttıkça aynı oranda kör nokta sayısının da artıyor olmasıdır. Tırlardaki kör noktalar; tırın ön, arka, sağ, sol ve sağ ön kısımlarında bulunur.

KÖR NOKTALAR NASIL GÖRÜLEBİLİR?

Kör noktalar araç kullanımı sırasında ciddi tehlikelere neden olabilecek kritik bölgeler olduğundan, sürücülerin bu alanları görebilmesi için bazı önlemler alması gerekir. Bunun için öncelikle yan aynalar doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. Yan aynalar, aracın yan taraflarını olabildiğince kapsayacak ve kendi aracınızın kenarlarını çok az gösterecek şekilde ayarlandığında, kör noktalar mümkün olduğunca azaltılabilir.

Aynı şekilde dikiz aynası, arkadaki trafiği net görmeyi sağlayacak bir şekilde ayarlanmalıdır. Dikiz aynası, yalnızca aracın arkasını değil, aynı zamanda aracın arka yan bölgelerini de gösterecek şekilde ayarlanmalıdır. Ek olarak araba kör nokta aynası takılabilir. Yan aynalara eklenen yuvarlak kör nokta aynaları, kör noktaları daha geniş bir açıyla görmeyi sağlayabilir.