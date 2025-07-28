Yozgat Valiliği, trafik kazalarının büyük oranda kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, özellikle kırmızı ışık ihlallerinin ciddi tehlikelere yol açtığını vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının önemli bir kısmının sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekilerek, "Kırmızı ışıkta durmayan araçlar trafikte büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kurallara uymamak, sadece sürücünün değil, diğer yol kullanıcılarının da canını tehlikeye atmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması için ışıklı kavşaklar başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Işıklara ve tüm trafik kurallarına uyalım, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını riske atmayalım" çağrısı yapıldı.

Yozgat Valiliği, tüm sürücülere trafik kurallarına karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, "Trafik kurallarına uymak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kurallar yaşatır" mesajını paylaştı.