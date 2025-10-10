Valilik açıklamasında, sürücülerin yaya geçitlerine ve okul önlerine yaklaşırken hızlarını 30 km/s’ye kadar düşürmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, okul servislerinin önünde durduğunda, servis aracının hareket etmesini beklemeden aracın önünden veya arkasından geçilmemesi; araçtan inen çocukların, sağa sola bakmadan servis önünden yola fırlayabileceği ve bu durumun alınmayan tedbirler halinde ciddi sonuçlara yol açabileceği hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği, sürücülerden çocukların güvenliği için kurallara uymalarını ve azami dikkat göstermelerini istedi.