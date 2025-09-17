Valilik, özellikle sinyal vermeden şerit değiştiren ya da dönüş yapan sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, sinyal vermemenin trafikte en sık karşılaşılan hatalardan biri olduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, basit görünen bu alışkanlığın kazalara davetiye çıkardığını belirterek sürücülerin mutlaka sinyal kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Valilik, trafikte her sürücünün yalnızca kendi güvenliğinden değil, diğer yol kullanıcılarının güvenliğinden de sorumlu olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, sinyal kullanmanın yol hakkı konusunda sürücüler arasında iletişim sağladığı ve kazaların büyük ölçüde önüne geçtiği hatırlatıldı.

Uyarılar Devam Edecek

Yozgat Valiliği, trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ve özellikle sinyal kullanımı konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.