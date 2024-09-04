Yozgat Valiliği, abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu tür davranışların il genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen, Emniyet güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek hâlâ insanlarımızı rahatsız edenlerin olduğu görülmektedir. Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi, ilimiz genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilemekte. Bu durum, özellikle gece saatlerinde vatandaşlarımızın rahatsız olmasına yol açmaktadır. Abartı Egzoz Kullanımı: Araçlarda abartı egzoz kullanımı, sağlık ve toplum sağlığına zarar verir. Yüksek ses ve çevre kirliliğine neden olan bu tür değişiklikler, yasal olarak yasak ve cezai işleme tabidir. Yüksek Sesle Müzik Dinleme: Araçlarda veya açık alanlarda yüksek sesli müzik dinlenmesi, halkın huzurunu bozmaktadır. Bu tür davranışların da yasal yaptırımları vardır. Emniyet birimlerimiz denetimlerini artırarak sürdürmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın da, toplumsal yaşamı koruma adına, duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Şikayet ve İhbar: Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaştığınızda, ilgili birimlere 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayalım ki, huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız.”