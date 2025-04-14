Valilikten yapılan açıklamada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi korumak için gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Açıklamada, şehitlerin fedakarlığının unutulmayacağı ve onların mirasına sahip çıkılacağı vurgulandı.

“ŞEHİTLİK, İSLAM DİNİNDE YÜCE BİR MAKAMDIR”

İslam dininde Peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik, din, vatan ve millet uğruna canını feda etmek olarak tanımlandı.

Açıklamada, aziz milletimizin tarih boyunca şehadet şerbetini içerek kahramanlık destanları yazdığına ve hür ve bağımsız yaşama kararlılığını her zaman en zor şartlarda bile ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Kurtuluş Savaşı'nda kahraman askerlerin, sayıca daha güçlü düşmana karşı verdiği onurlu mücadele tarih kitaplarında yerini almıştır.

“ŞEHİTLERİN FEDAKARLIĞI SONSUZA KADAR MİNNETLE ANILACAK”

Yozgat Valiliği, vatanı canları pahasına savunarak, bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm şehitlere duyulan minnetin ömür boyu ödenmeyecek bir borç olduğunu ifade etti. Açıklamada, 14-20 Nisan Şehitler Haftası’nda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitlerimizin anıldığı belirtilerek, “Hain darbe girişimine, terör belasına karşı gövdesini siper eden, milli ve manevi değerler uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.