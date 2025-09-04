Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ikamet eden Sudenaz Demirci, doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Merhumenin babasının Nazmi Demirci olduğu öğrenildi.

Demirci için Köseköy Merkez Camii’nde 3 Eylül 2025 tarihinde öğle namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından naaşı Merkez Mezarlığı’na defnedildi.

Genç kadın hakkında detaylı kişisel bilgilere ulaşılmazken, arama motorlarında Sudenaz Demirci’nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, ölüm nedeni ve cenaze bilgileri sıkça araştırılıyor.