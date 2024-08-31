Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile birçok konuda vatandaşları bilgilendiren Yozgat Valiliği, hız limiti konusunda açıklama yaptı.

Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Hız limitlerine uymak trafikteki tüm canlılar için önemlidir. Unutmayın aşırı hız sizi sevdiklerinizden uzaklaştırır. Hız az zaman kazandırır. Çok şey kaybettirir” ifadeleri kullanıldı.

TRAFİKTE HIZ VE KAZA RİSKİ

Yüksek hızda araç kullanma davranışı, kaza sayısı üzerinde doğrudan doğruya etkide bulunan çok önemli bir trafik ihlalidir. 2008’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmış olan Hız Yönetimi başlıklı raporda, hız yapma davranışı için, yasal hız sınırının üzerinde aşırı hızda ya da yasal hız sınırını aşmayan ancak içinde bulunulan koşullar için uygun olmayan yüksek hızda araç kullanmak tanımı benimsenmiştir. Bir başka ifadeyle, bir aracın hızının yüksek olup olmadığına karar verirken, hem yasal hız sınırı hem de aracın içinde bulunduğu ortamın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

ORTALAMA HIZI AZALTMAK İŞE YARAR MI?

Karayolu üzerindeki gerçek hız ortalamasının azaltılmasının gözle görülür olumlu sonuçları vardır. Tüm dünyada, özellikle yüksek gelir grubundaki ülkelerde yapılmış pek çok araştırma hız ve kaza riski arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. Araştırmalar tutarlı olarak kaza, yaralanma ve ölüm oranlarının hız arttıkça yükseldiğini, azaldıkça düştüğünü göstermektedir.

Kuramsal tahmin: Bu konuyla ilgili çalışmalardan biri olan Kuvvet Modeli (Power model) kullanılarak, ortalama hızda meydana gelen değişime bağlı kazalar ve kazanın ciddiyeti tahmin edilebilmektedir. Bunlar aşağıdaki grafik ve tabloda özetlenmiştir. Grafiğin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ortalama hızın yüzde 5 artması, yaklaşık olarak tüm yaralanmalı kazalarda yüzde 10, ölümlü kazalarda ise yüzde 20 düzeyinde artışa yol açmaktadır.