Yozgat Valiliği, 2 Eylül 2024 tarihinde bir televizyon programında yer alan ve Yozgat'ta ikamet eden B.K. adlı vatandaşın kızı E.K.'nın (16) kayıp olduğuna dair iddiası üzerine bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, E.K.'nın ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında dokuz kez kayıp müracaatında bulunulduğu ve her seferinde E.K.'nın kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildiği belirtildi.

Valilik, 2 Eylül 2024 tarihinde baba B.K.'nın televizyon programında yeniden kayıp olduğunu öne sürdüğü kızı E.K.'nın, aynı gün kendi isteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini ve kayıp olmadığını belirttiğini açıkladı. E.K.'nın ailesiyle görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmayı tercih etmediğini beyan ettiği ifade edildi.Akşam saatlerinde Yozgat Valiliğinden yapılan resmi açıklama ile bir televizyon programıyla gündeme gelen kayıp kız vakası netlik kazandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde: “02.09.2024 tarihinde bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K. isimli şahsın, kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.Κ. (16) isimli çocuk hakkında; ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında (9) kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. isimli çocuğumuz (ortalama 1 gün içerisinde) bulunarak ailesine teslim edilmiştir.

02.09.2024 günü baba B.K. tarafından televizyon programında kayıp olduğu öne sürülen kızı E.K'nın kendiliğinden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp olmadığını, ancak ailesi ile görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmak istemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ilgili birimlerimizce takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”