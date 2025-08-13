Yozgat Valiliği, anız yakmanın hem doğaya hem de insan hayatına zarar verdiğini belirterek, yakanlara ağır cezalar uygulanacağını duyurdu.

Cezalarda Artış Olacak

Valilikten yapılan açıklamada, 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince anız yakanlara idari para cezası kesileceği hatırlatıldı. Ormanlara, sulak alanlara veya yerleşim yerlerine yakın alanlarda anız yakılması halinde cezanın 5 kat artırılacağı bildirildi.

Hapis Cezası Eklendi

Orman kanunlarına göre anız yakmanın 1 ila 3 yıl arası hapis cezası gerektirdiği belirtilirken, orman yangınına sebep olmanın 3 ila 10 yıl arası hapisle cezalandırılacağı ifade edildi. Ölüm veya yaralanma durumlarında ise ek cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yangınlara Karşı Alınacak Tedbirler

Açıklamada, anız yangınlarının önüne geçmek için hasat zamanı tarlaya yakın su tankeri bulundurulması, hasadın toprağa yakın yapılması, anız artıklarının sap parçalayıcı makinelerle toprağa karıştırılması ve tarlada saman balyası bırakılmaması tavsiye edildi.

Valilik, “Anız yakmak sadece toprağa değil, vatana ihanettir. Bir kıvılcım; binlerce canlının yaşamını, doğayı ve insan hayatını tehdit eden büyük yangınlara dönüşebilir” ifadelerine yer verdi. Vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Anız yakmayın, yakanları uyarın. Unutmayın: Önlemek, söndürmekten çok daha kolaydır” denildi.