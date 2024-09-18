"Yiğitler Şehri Yozgat'a Hoş Geldiniz" başlığıyla yapılan paylaşımda, Valilik, öğrencilere şehirdeki eğitim yolculukları boyunca destek olacağını belirtti.

Açıklamada, Yozgat'ın zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla öğrencilere ev sahipliği yapacağı vurgulandı. Ayrıca üniversitenin modern tesisleri, konforlu yurtlar ve sosyal alanlarla öğrencilere kendilerini evlerinde hissettireceği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nın yanı sıra tarihi yapılar ve yerel lezzetlerle Yozgat'ı keşfetmeye davet eden Valilik, öğrencileri hem akademik başarılar elde etmeye hem de şehri keşfetmeye teşvik etti.