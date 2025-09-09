Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan paylaşımlarda, özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan paylaşımlarda, özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, Yozgat Valiliği’nden yapılan son uyarıda, okul önlerinde ve yaya geçitlerinde hızın azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yaya geçitlerine ve okul önlerine yaklaşırken hızınızı 30 kilometreye kadar düşürmeyi unutmayın. Özellikle okul servislerinin önünde durduğu zaman, servis hareket etmeden kesinlikle geçiş yapmaya çalışmayın. Durun ve servisin tamamen hareket etmesini bekleyin,” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, öğrencilerin okul servisinden indikten sonra dikkatsizce yola çıkabileceği uyarısı yapıldı. Valilik, sürücülerin bu duruma karşı tedbirli olmalarını ve durmadan yola devam etmelerinin kazalara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Trafikte Dikkat Şart

Trafik kazalarının büyük bir kısmının hız limitlerine uyulmamasından kaynaklandığını vurgulayan Yozgat Valiliği, aşırı hızın sadece sürücüler için değil, yaya ve diğer sürücüler için de tehlike arz ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, hız limitlerine uymanın trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak adına hayati önem taşıdığına değinildi.

Valilik, “Aşırı hız sizi sevdiklerinizden uzaklaştırır. Hızlı gitmek, zaman kazandırabilir; ancak çok daha fazlasını kaybettirebilir” şeklinde uyarıda bulundu. Trafikte hız yapmanın anlık kazançlar sağlasa da, büyük kayıplara yol açabileceği vurgulandı.

Okul Önlerinde Hız Sınırı Önemli

Özellikle okulların açıldığı dönemlerde trafik yoğunluğunun arttığına dikkat çeken yetkililer, sürücülerden okul çevrelerinde daha dikkatli olmalarını istedi. Okul servislerinin durduğu noktalarda öğrencilerin sağa sola bakmadan yola çıkabilecekleri belirtilerek, sürücülerin bu alanlarda hızlarını mutlaka düşürmeleri gerektiği ifade edildi.

Okul geçitleri ve yaya geçitlerinin trafik işaretleriyle açıkça belirtilmiş olmasına rağmen birçok sürücünün bu noktalarda hız limitlerine uymadığına dikkat çeken Valilik, bu tür hataların telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Trafikte özellikle çocukların olduğu bölgelerde hız kurallarına harfiyen uymanın ve dikkatli olmanın, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.