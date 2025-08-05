Hayvan sahiplerinin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, sahipli köpeklerin hem toplum sağlığı hem de hayvanların güvenliği açısından kayıt altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda hayvan sahiplerinin belirlenen ücret karşılığında başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

Hayvan sahiplerinin, mikroçip, pasaport ve kuduz aşısı bedeli olarak toplam 210 lirayı ilgili müdürlüklere yatırarak bir dilekçe (beyanname) ile başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Hayvanlarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlarımızın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek başvurularını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor” denildi.

Valilik, 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvanını kayıt altına almayan köpek sahiplerine 8 bin 306 lira, sahipli hayvanını terk eden kişilere ise 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Söz konusu cezaların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesi gereği uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, köpeklerin köy veya mahalle içinde bağlı tutulması gerektiği ve serbest bırakılmalarının hem yasal hem de toplumsal açıdan risk oluşturduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kayıt altına alınan her hayvan, hem kendi güvenliği hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Hayvanların sahipsiz bırakılması veya terk edilmesi vicdani olduğu kadar hukuki sorumluluk da doğurur. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”