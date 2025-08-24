Yazılı açıklamada, sulama kanalları ve benzeri su kaynaklarında serinlemek için girilmesinin her yıl onlarca can kaybına yol açtığına dikkat çekildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sevgili Gençler, Değerli Anne ve Babalar, havaların çok sıcak olduğunun farkındayız. Ancak unutmayın ki ülkemizde her yıl ortalama 100 vatandaşımız, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanallarında yaşamını yitirmektedir. Bu üzücü kayıpların bir daha yaşanmaması için sizleri duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Yozgat Valiliği, sulama kanallarının yüzmek için uygun alanlar olmadığının altını çizerek, bu bölgelerde görünürde sakin akan suyun aslında ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Açıklamada, kanalların aniden yükselen debisi, zemindeki balçık yapısı ve güçlü akıntısı nedeniyle vatandaşların kurtulma şansının çoğu zaman olmadığını hatırlattı.

Açıklamada özellikle ailelere seslenilerek, çocukların ve gençlerin serinlemek amacıyla bu alanlara yönelmesinin engellenmesi gerektiği ifade edildi. “Anne ve babalarımızdan ricamız, çocuklarımızı bu tür tehlikeli alanlardan uzak tutmalarıdır. Bir anlık ihmal, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilmektedir” denildi.

Valilik, vatandaşlara yüzme ihtiyacı için sadece güvenli ve yetkililerce denetlenen alanların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatarak, baraj, gölet, sulama kanalı ve dere yataklarının asla yüzme amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yozgat genelinde yaz boyunca bu konuda farkındalık çalışmaları yürütüleceği ve vatandaşların bilgilendirileceği kaydedildi.

Resmî veriler, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 100 kişinin sulama kanalları, baraj ve göletlerde hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu acı tablonun bir daha yaşanmaması için Valilik, tüm vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu.