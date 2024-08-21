Yozgat Valiliği yetkilileri tarafından vatandaşlar 112 Acil Hattını gereksiz meşgul etmemeleri konusunda uyarıldı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “112'yi gereksiz yere meşgul etmek, insanların hayatından çalabilir. Lütfen 112 Acil Hattını sadece acil durumlar için kullanınız” denildi.

İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Merkezi tarafından 12 Acil Hattı ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde yardım talep ve ihbarları çeşitli kurumlara ait 155-156-158-110-112-177 ve benzeri acil yardım telefonlarına yapılmaktadır. Ancak acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir. Batı ülkelerinde emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 112 Amerika'da 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının ‘Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number’ olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, ülkemizde ‘Tek Acil Çağrı Numarası’ oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde Antalya Pilot İl olarak belirlenmiştir.

112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi vardır;

Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri.

Acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilme.”