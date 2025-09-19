Yozgat Valiliği, vatandaşlara engelli park yerlerine araçlarını park etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Yapılan uyarıda, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan alanların işgal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Valilik yetkilileri, engelli rampaları ve özel olarak ayrılan park yerlerinin sık sık hatalı park nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, bu alanların engelli bireyler için hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz.”

Yetkililer Uyardı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de engelli vatandaşların günlük yaşama daha kolay adapte olabilmelerini sağlayan birtakım tedbirler alındığını belirten yetkililer, “Otomobillerin günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğu günümüzde, bu tedbirlerden biri de otoparklarda engellilere ayrılan park yerleridir. Otopark Yönetmeliğine göre, otoparklarda her 20 park yerinin 1 tanesi engelli park yeri olarak ayrılmak zorundadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'nci maddesine göre ise engelliler için ayrılan otopark yerlerine engelli olmayan vatandaşların araç park etmesi durumunda, ilgili şahıslara trafik cezası uygulanır. Yine aynı kanun maddesine göre, engellilere ayrılmış yerlere araç park edenlere uygulanacak ceza, normalde yanlış yere park edenler için belirlenen miktarın iki katı olarak uygulanır” ifadelerini kullandı.

Park Cezası

Engellilere ayrılan araç park yerlerine engelli olmayanların park etmesi, yasal olarak cezalandırılmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanan bu cezanın miktarı, 2025 yılında bin 986 lira olarak belirlenmiştir. Tüm trafik cezaları gibi engelli yerine araç park etme cezası da erken ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirimli ödenmektedir.