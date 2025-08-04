Yozgat Valiliği, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan park yerlerinin işgal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, engelli bireylerin rahatça ulaşım sağlayabilmeleri için ayrılan park alanlarının bazı sürücüler tarafından işgal edildiği ya da hatalı park nedeniyle kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Araçlarımızı engelli rampalarının önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayalım, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz” ifadelerine yer verildi.