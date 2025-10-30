Valilikten yapılan açıklamada, engelli bireylerin günlük hayatlarını rahat ve bağımsız şekilde sürdürebilmeleri için oluşturulan otopark alanlarının bazı vatandaşlar tarafından ihlal edildiği belirtildi.

Engellilere ayrılan park yerlerinin işgal edilmesi veya hatalı parklarla kullanılamaz hale getirilmesinin ciddi mağduriyetlere yol açtığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Yerimi aldın, engelimi de alır mısın? Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri maalesef ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz.”

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin engelli vatandaşların haklarına karşı duyarlı davranması gerektiği belirtildi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıran düzenlemelerin korunmasının önemli olduğu kaydedildi.

Valilik, engelli park alanlarının usulsüz kullanımıyla ilgili denetimlerin sürdürüleceğini ve kurallara uymayan vatandaşlara yönelik cezai işlem uygulanacağını bildirdi.