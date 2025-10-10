Valilik açıklamasında, yeni tip sürücü belgelerine geçişin Nüfus Müdürlüklerinden alınacak randevu ile kolayca yapılabileceği hatırlatıldı. Randevu sistemi sayesinde yoğunluğun önüne geçilmesi ve işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025 tarihine kadar, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli dahil toplam 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra yenilenmeyen belgeler geçersiz sayılacak.

B sınıfı sürücü belgelerinin yenilenmesi için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438,60 lira, A, A1, A2 ve F sınıfları için toplam 3 bin 643,10 lira, B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235,60 lira ödenmesi gerekecek.

“Son Günü Beklemeyin”

Yetkililer, son gün yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini erken dönemde yapmalarını tavsiye etti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025’e kadar yenilemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.