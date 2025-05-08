Valilikten yapılan açıklamada, yolların ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekilerek, aşırı tonajın hem yolların daha hızlı bozulmasına hem de trafik kazası riskinin artmasına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için yasal tonaj sınırlarına uymaları gerektiği ifade edildi.

Aşırı tonajın, trafikte akışı olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, “Yollar hepimizin ortak malıdır. Koruyalım ve kurallara uyalım. Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler” mesajı verildi.

Yozgat Valiliği, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.