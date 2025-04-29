Yozgat Valiliği, sahipli hayvanlarını başıboş şekilde sokağa bırakan kişilerin, Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği sahipli hayvanını sokağa bırakanlara 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca bu kişilerin 6 aya kadar hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılabileceği ifade edildi.

Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı açısından bu kurallara uymanın büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, “Sahipli hayvanlarınızı başıboş bırakmayın, onları koruyun ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde.” ifadeleri kullanıldı.