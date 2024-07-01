Yozgat Valiliği, abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi konusunda vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, bu tür davranışların il genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi, özellikle gece saatlerinde vatandaşların rahatsız olmasına yol açmaktadır. Bu tür değişiklikler, yasal olarak yasaklanmış olup cezai işleme tabidir."

Valilik, emniyet birimlerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirterek vatandaşların duyarlı olmalarını ve toplumsal yaşamı korumalarını istedi.

Şikayet ve ihbarlar için 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'nın kullanılabileceği hatırlatıldı.