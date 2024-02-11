Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de kullanılan 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat günü “112 Günü” olarak kutlanıyor.

Yozgat Valiliği 11 Şubat’ta kutlanan “112 Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin temel işlevleri arasında, vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı aramaları ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay yerine ya da acil durumdaki kişiye ulaşmak bulunmaktadır. Acil yardıma ihtiyaç duyduğumuz her anda, 7 gün 24 saat yanımızda olan ve acil çağrı hizmetlerinin sunumunda görev alan tüm personelimizin ‘11 Şubat 112 Günü’ kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.