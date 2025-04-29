Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Hattı'nın yalnızca acil durumlar için kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “112’yi gereksiz yere meşgul etmek, gerçek acil durumların önüne geçebilir ve insanların hayatını riske atabilir. Lütfen 112 Acil Hattını sadece acil durumlar için kullanınız” denildi.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarların, acil durumlara müdahale sürelerini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Valilik, son dönemde yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle toplamda 5 bin 588 lira para cezası uygulandığını duyurdu. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla asılsız ihbarda bulunanlara 2 bin 849 lira idari para cezası uygulanacağı, tekrarı halinde ise cezanın iki katına çıkarılacağı ifade edildi.

Bu uyarıyla, vatandaşların 112 Acil Hattı'nı yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği, gereksiz ihbarlarla mücadele ederek, gerçek acil durumlar için daha hızlı ve etkili hizmet verilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.