Yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğu belirtilerek, “Her 10 orman yangınının 9’u insan eliyle çıkıyor” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yozgat’ın doğal zenginliklerinden olan Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni ve Çayıralan ormanlarının korunmasının tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Yozgat Valiliği, özellikle yaz aylarında piknik ve doğa yürüyüşlerinde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: “Gözbebeğimiz Çamlık Milli Parkı’nı, İç Anadolu Bölgesi'nin nefes aldığı Akdağmadeni ve Çayıralan ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Ateş yakmayarak. İzmarit atmayarak yangınları önleyebiliriz.”

Açıklamada, ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve yere sigara izmariti atmanın ciddi yangın riskine yol açtığı hatırlatılarak, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.