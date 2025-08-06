Yozgat Valiliği, 2025 yılı üretim sezonunda il genelinde toplam 7 bin 160 dekarlık alanda yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yozgatlı çiftçilerin özverili çalışmaları sayesinde ilin verimli topraklarının değerlendirilerek, tarımsal üretim kapasitesinin güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yozgatlı çiftçilerimizin emeğiyle bu verimli topraklar, şehrimizi tarımda bir adım daha öne taşıyor. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Valilik, önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretiminin artırılması ve çiftçilere yönelik destekleyici çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ulusal Alanda Yer Edinen Bitki

Ayçiçeği, hem Türkiye'de hem de dünyada en çok tercih edilen yağ bitkileri arasında yer alıyor. Genetik olarak linoleik ve oleik yağ asitleri bakımından zengin olan yağlık ayçiçeği tohumları, yüzde 38-50 oranında yağ ve yaklaşık yüzde 20 oranında protein içeriyor. Siyah renkli ve ince kabuklu çeşitleri, genellikle sanayi tipi yağ üretimi için kullanılıyor.

Ülkemizde ayçiçeği ekim alanları 500-600 bin hektar arasında değişirken, yıllık üretim 600 ila 850 bin ton arasında seyrediyor. Türkiye, dünya üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yağlık üretim özellikle Trakya-Marmara bölgesinde yoğunlaşırken, çerezlik üretim daha çok İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.

Yayılım Aşaması

Ayçiçeğinin gen merkezi Kuzey Amerika olarak kabul ediliyor. Tarihsel kayıtlara göre, ilk olarak Kuzey Amerika yerlileri tarafından boya hammaddesi olarak kullanılmış, 1850’li yıllarda İspanyol gezginler tarafından Avrupa’ya getirilmiş ve ilk olarak İspanya’da süs bitkisi olarak yetiştirilmiştir. Sanayi bitkisi olarak üretimi ise ilk defa Rusya’da başlamış ve II. Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan’dan göç eden vatandaşlar aracılığıyla Türkiye’ye getirilmiştir. 1980’li yıllarda hibrit tohumların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte üretim hızla artmıştır.

Ayçiçeği Tarımını Uygularken Dikkat Edilecek Aşamalar

Tarım uzmanlarına göre, ayçiçeği üretiminde başarı; uygun tohum seçimi, toprak hazırlığı, gübreleme, sulama ve zararlılarla mücadelede doğru yöntemlerin uygulanmasına bağlı.

Toprak ve İklimde Yetişme Süresi

Ayçiçeği, 100–150 günlük yetişme süresinde 2600-2850°C ısı toplamı ister. Kuraklık ve tuzluluğa dirençli yapısı sayesinde geniş alanlarda yetişebilir. Nötr pH'a sahip, iyi drenajlı ve su tutma kapasitesi yüksek toprakları tercih eder.

Ekim ve Gübreleme İçin Olması Gerekenler

Pnömatik mibzerlerle yapılan ekimde, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 30-35 cm olmalıdır. Dekara ortalama 400 gram tohum düşer. Gübrelemede genellikle 7-8 kg saf azot, fosfor ve potasyum önerilmektedir. Toprak analizi yapılmadan gübre kullanımı önerilmez.

Sulama Sayısı

Yüksek verim için çiçeklenme öncesi ve sonrası sulama kritik önemdedir. İklim koşullarına bağlı olarak 2-3 defa sulama yapılması önerilir.

Hasat ve Depolama Alanı

Hasat için tanelerdeki nem oranının yüzde 9-10’a düşmesi gerekir. Nemli ortamda bekleyen tanelerde kızışma ve bozulma riski yüksektir. Hasat sırasında biçerdöver ayarlarına dikkat edilmemesi halinde yüzde 15-20’ye varan ürün kayıpları yaşanabilir.

Gelişen Dönemde Hibrit Tohumlarına Önem

Yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve aynı anda olgunlaşan hibrit çeşitler, son yıllarda üretimde büyük artış sağlamıştır. Ayçiçeği mildiyösü gibi hastalıklara karşı ilaçlanmış hibrit tohumlar sayesinde ürün kayıpları önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca kuş zararı ve tabla yanıklığına karşı eğik tablalı çeşitlerin tercih edilmesi önerilmektedir.