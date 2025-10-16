Valilik, aşırı tonajla trafiğe çıkan araçların hem yolları hem de sürücü güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, yasal tonaj sınırlarına mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yüklü araçlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Yollar hepimizin. Güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz” ifadelerine yer verildi.

Valilik, aşırı tonajın sadece yolların yapısına değil, genel trafik güvenliğine de zarar verdiğini hatırlattı. Aşırı yüklü araçların, yolların daha hızlı bozulmasına neden olduğu, kaza riskini artırdığı ve trafikte akışı olumsuz etkilediği belirtildi.

Valilik, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının hem kendi güvenlikleri hem de kamu kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yozgat Valiliği, yolların toplumun ortak malı olduğunu hatırlatarak, tüm sürücüleri kurallara uymaya davet etti.