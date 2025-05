Valilik, bilinçsizce toplanan ve tüketilen bazı mantar türlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla önemli bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, doğada yetişen mantarların çoğu türünün zararsız olmasına rağmen, bazı mantarların zehirli olabileceği ve bunların fark edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Zehirli mantarların, tüketildikten sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterdiği, ancak bu belirtilerin geç ortaya çıkabileceği ve genellikle geç kalınması durumunda ölümcül sonuçların meydana gelebileceği ifade edildi.

Valilik, “Doğada bulduğumuz her mantarı yememeliyiz. Mantarların görünüşleri bazen çok benzer olabilir, bu nedenle emin olmadığımız hiçbir mantarı tüketmemeliyiz. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak acil yardım alabiliriz. Ayrıca, 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni arayarak da zehirlenme durumu hakkında hızlı bilgi alabiliriz” dedi.

Özellikle, ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar toplayıcılarının sayısının arttığına dikkat çeken yetkililer, doğada yetişen mantarların insan sağlığına olan tehlikelerinin artan bir şekilde gözlemlendiğini belirtti. Zehirli mantarlar konusunda eğitimli olmayan kişilerin bunları ayırt etmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayan Valilik, bu konuda uzmanların önerilerine başvurulmasının önemini dile getirdi.

Ayrıca, vatandaşlar yalnızca güvenilir ve uzman kişiler tarafından yetiştirilen ya da satışı yapılan mantarları tüketmeleri konusunda uyarıldı. Bilinçsizce toplanan mantarların yanı sıra, mantarların doğru şekilde pişirilmemesinin de zehirlenme riskini artırabileceği belirtildi.

Valilik, halk sağlığını korumak amacıyla mantar zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda sürekli uyarıların yapılacağını duyurdu. Bu konuda her türlü bilgi ve yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin her an hizmet vermeye devam ettiği hatırlatıldı.