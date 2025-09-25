Yozgat Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının hayati önem taşıdığını belirterek vatandaşlara "gereksiz yere meşgul etmeyin" çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, acil çağrı hattına yapılan her gereksiz aramanın, gerçek vakalara ulaşılmasını geciktirdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "112 acil hattını lütfen gereksiz meşgul etmeyin. Yapılan her gereksiz arama, geç kalınacak bir can demektir. Bu hat, sadece can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda aranmalıdır."

Valilik yetkilileri, özellikle asılsız ihbarlar ve bilgi amaçlı yapılan aramaların sistemin işleyişini olumsuz etkilediğini belirtti.

Her yıl binlerce çağrının gereksiz yere yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür aramaların ambulans, itfaiye ve emniyet ekiplerinin zamanında olay yerine ulaşmasını engellediği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın duyarlı davranarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yalnızca acil durumlarda aramaları, olası can kayıplarının önüne geçecektir" denildi.