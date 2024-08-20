Yozgat Valiliği İşyurtları Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarına vatandaşları davet etti.

Hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği İşyurtları Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı 21 Ağustos tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı’nda olacak.

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Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meydanında hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği İşyurtları Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı 21 Ağustos tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Melike Aslı Arslan