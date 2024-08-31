Yozgat Valiliği, vatandaşları yanlış park konusunda uyardı. Detaylar haberimizde:

Valilik, engelli vatandaşların hayatlarını daha kolay hale getirmek için, araçların engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park edilmemesi uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz! Onların da rahatça hareket edebilmeleri ve günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken desteği sağlayalım. Bir adım atmak, onların hayatlarını büyük ölçüde iyileştirebilir. Engelleri kaldırmak, daha kapsayıcı bir toplumun temelidir” ifadelerine yer verildi.