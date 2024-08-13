Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada vatandaşlar araç kullanırken telefonla konuşmamaları konusunda uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Araç kullanırken sizin gözünüz telefonda kalırsa, sevdiklerinizin gözü de yolda kalır. Trafikte gözünüz yolda olsun” denildi.

TRAFİK KURALLARI NELERDİR?

Trafikte hem sürücülerin hem de yayaların uyması gereken kuralların tümüne trafik kuralları denmektedir. Bu kurallar trafiğin akışını kolaylaştırır. Aynı zamanda kişilerin yaşayacağı maddi zararlı hasarların önüne geçilmesini sağlar. Daha önemlisi ise insanların yaralanması ve ölmesi gibi ağır durumların yaşanmasının önüne geçilmiş olur. Vatandaş olarak trafik kurallarını bilmek ve uygulamak herkesin görevidir. Uyulmaması durumunda ise maddi yaptırımlar söz konusu olacaktır.

TRAFİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Trafiğin doğru akışı ve kişilerin güvenliği açısından trafik kuralları önem taşır. Trafik kuralları uyulması zorunlu olan kurallardır. Trafik kuralları yazılı olarak belirlenmiştir. Bu kurallara uyulduğu takdirde olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olacaktır. Trafik kurallarından bazıları şunlardır; Araç kullanırken telefon ile konuşulmaz. Emniyet kemeri takılması zorunludur. Hız limitlerine uyulması gerekir. Hatalı sollama yapmamaya özen gösterilmelidir. Alkollü araç kullanılması yasaktır. Sağa dönüşlerde yayaya yol verilmelidir. Gereksiz yere korna çalınmamalıdır. Diğer araçlarla aranıza güvenli takip mesafesi konmalıdır. Tek yön olan yerlere girilmemesi gerekir. Yaya geçitlerinde ve genelde yollarda öncelik yayanındır. Ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır. Trafiğe çıkan araçların tüm işlemleri yapılmış olmalıdır. Araçlar kırmızı ışıkta geçemezler. Trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir.

Trafik kurallarına uyulmaması durumunda, her cezaya göre farklı bir ödeme oranı vardır. Ayrıca ehliyetten ceza puanı düşer. Belli bir yerden sonrada kişinin ehliyetine el konulur.

Yayalarında uyması gereken kurallarda vardır. Bu kuralara uyulursa trafikte bir düzen sağlanır. Yayaların uyması gereken kurallar ise şunlardır; Yayalar karşıya geçerken yolu kontrol etmelidir. Yaya geçitlerinden karşıya geçilmelidir. Kaldırım olmaması durumunda ise yolun solundan yürünmelidir. Yayalar için yeşil yandığında karşıya geçilmelidir. Trafik levhalarını bilmek ve bunlara uymak yayalarında görevdir. Karşıdan karşıya geçerken yolda ağır hareket edilmemelidir. Duran araçların önünden veya arkasında geçmek tehlikelidir. Toplu taşımadan indikten sonra, aracın önünden fırlamamak gerekir. Toplu taşıma araçlarına binerken dikkatli olunmalıdır.