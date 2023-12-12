Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Araçları çalıştırmadan önce kaputuna vurun. Soğuk havalarda araç motorlarına sığınan hayvan dostlarımıza karşı duyarlı olalım. Lütfen aracınızı çalıştırmadan önce kaput kontrolü yapın. Alınan basit tedbirler, hayat kurtarabilir" ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği, bu uyarıyla sürücülerin hayvanların güvenliğini gözetmeleri ve olası trajik durumları engellemeleri konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, yapılan paylaşımda sürücülere hitaben, "Tedbir hayat kurtarır" vurgusu yapılarak, küçük bir eylemle hayvanların güvenliğine katkı sağlamanın önemi vurgulandı.

Yozgat Valiliği, bu önemli uyarıyı sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyurarak toplumun bilinçlenmesine ve sorumlu bir şekilde araç kullanmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Sürücülerin araçlarını kullanmaya başlamadan önce basit bir kontrol ile hayvanların araç motorlarına sığınmasını engellemeleri, çevresel duyarlılık ve hayvan hakları konularında toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sağlayabilir.