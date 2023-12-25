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Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Valilik sosyal medya hesabından bu kez yorgun araç kullanımı hakkında sürücüleri uyardı.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; “Kazaların büyük bölümü gidilecek yere çok yakınken meydana geliyor. Kendinizi yorgun hissettiğinizde lütfen mola veririn” ifadelerine yer verildi.

YORGUNLUĞU VE UYKUSUZLUĞU NELER TETİKLİYOR?

Yeteri kadar uyumamak: Araştırmalar 16 saatten fazla uykusuz kalmanın araç kullanımınızdaki performansta ciddi etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Uzun süre araç kullanmak: Çok uzun süreli araç kullanmak yorgunluk ve uykusuzluğu tetikleyen faktörlerdendir. Araştırmalar 8 ile 9 saat civarı araç kullanmanın uykusuzluğu tetiklediğini gösteriyor.

Sürücüden kaynaklı olmayan çevresel faktörler: İklim koşulları, yolların sürekli olarak aynı devam etmesi, kısa uykular uygulayabileceğiniz dinlenme tesislerinin bulunmaması gibi durumlar çevresel faktörlerin arasında yer almaktadır.

Uyku bozukluğu: Eğer uyku apne sendromu veya uyku bozukluklar var ise bu da direksiyon başındaki zamanları ciddi derecede etkiliyor.

YORGUNLUK VE UYKU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Trafik işaretlerini hatırlayamamak ve algılayamamak.

Boyun bölgesi kaslarını hissedememek yani; başı dik tutamamak.

Aşırı esneme.

Sırt ağrılar.

Ensede aşırı gerginlik.

Gözlerde karıncalanma.

Göz odaklanmasında güçlük çekmek.

ALINACAK ÖNLEMLER

Uykusuzluğa neden olan bir hastalık varsa tedavi edilmelidir.

Dikkati dağıtmayacak şekilde müzik dinlenebilir.

Uykulu ve yorgun iken kesinlikle yasal limitin altında bile alkol tüketilmemelidir.

Gece 12 ve sabah 6 arasında kesinlikle araç kullanılmamalıdır. Bu saatler vücudun “uyu” dediği saatlerdir.

Kafein içeren içecekler tüketilmelidir.

Ağır yemeklerden kaçınılmalı hafif yemekler tercih edilmelidir.

Seyir halindeyken kısa molalar verilerek, kısa yürüyüşler yapılmalıdır.

Yola çıkılacak saat önceden bilinmeli, uyku planlaması iyi yapılmalıdır.

Sürüş pozisyonu oldukça önemlidir.

Ortalama olarak 8-9 saat araç kullanımı sınırı aşılmamalıdır.

Camı hafifçe açarak içeriye temiz hava girmesini sağlanmalıdır.