Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Birçok konuda vatandaşları dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Yozgat Valiliği, bu kez de 9 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yolunda vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

‘Dönüş yolculuğu başladı yolun sonunda eviniz ve sevdikleriniz var’ başlığı ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yozgat Valiliği vatandaşları dönüş yolunda uyardı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Kıymetli vatandaşlarımız; dönüş yolculuğu başladı yolun sonunda eviniz ve sevdikleriniz var. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hızını düşür, kemerini tak, yola odaklan. Yolun sonu eviniz olsun. Unutmayalım! Hayatla yarışılmaz. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım ki; eve dönüş yolunda bu tür görüntülerle karşılaşmayalım.”