Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen ot ve anız yangınlarının yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde çıkan ot yangınına ekiplerin zamanında müdahale ettiği, alevlerin mahalledeki evlere sıçramasının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer yangınlara da ekiplerce kısa sürede müdahale edildiği hatırlatılarak, “Tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz” denildi.

“Ot, Anız ve Meraları Yakmayalım”

Valilik, vatandaşlara yangınlara karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu uyarılara yer verdi: “Değerli hemşehrilerimiz; lütfen mahalle aralarında kuruyan otları, anızları ve meralarımızı yakmayalım. Ateşli piknik yapmamaya özen gösterelim. Böyle bir durumda ateşin tamamen söndüğünden emin olmadan bulunduğumuz yeri terk etmeyelim. Ormanlık alanlarda, ekili arazilerin bulunduğu yerlerde ve kuru otların bulunduğu alanlarda sigara izmariti, cam ve yangın çıkarabilecek her türlü materyalleri etrafa atmayalım.”