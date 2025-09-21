Yozgat Valiliği, vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Valiliğin sosyal medya hesaplarından “Tüketirken tükenmeyin!” başlığıyla yapılan paylaşımda, şekerin aşırı tüketilmesiyle oluşabilecek riskler konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Paylaşımda, “Tatlı anlar keyiflidir, ama alışkanlığa dönüşen aşırı şeker tüketimi sağlığınızı da sessizce tüketir” ifadelerine yer verildi.

Özellikle obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının fazla şeker tüketimiyle bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı.

Vatandaşlara beslenme alışkanlıklarında ufak değişiklikler yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinin mümkün olduğu hatırlatıldı. Valilik açıklamasında, “Gerçek lezzet, sağlıklı yaşamın kendisidir” denilerek, bireylerin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Bilinçli Beslenmenin Önemi

Valilik, özellikle çocukluk çağından itibaren kazanılacak bilinçli beslenme alışkanlıklarının, bu tür kronik hastalıkların önlenmesinde hayati rol oynadığını ifade etti. Hazır gıdalarda ve içeceklerde gizli şeker oranlarının yüksek olmasına dikkat çekilerek, etiket okuma alışkanlığının da önemine değinildi.

Valilik, fazla şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve diş çürükleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Şekerin kek, meyve suyu, çikolata ve soslar gibi birçok gıdada gizli bulunduğu, aşırı tüketimden kaçınmanın önemli olduğu vurgulayan Valilik, tatlı ihtiyacının doğal meyvelerle karşılanmasını, paketli gıdaların etiketlerinin okunmasını, tarçın, hurma ve Hindistan cevizi gibi doğal tatlandırıcıların tercih edilmesini ve su içmeyi alışkanlık haline getirmeyi önerdi.