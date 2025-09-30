Açıklamada, traktörlerin çamurlu tekerleklerle trafiğe çıkmasının frenleme performansını düşürdüğü ve kayma riskini artırdığı vurgulandı.

Ayrıca, yola dökülen çamurun diğer sürücülerin görüşünü engelleyerek kazalara yol açabileceği ifade edildi.

Güvenli Sürüş İçin Dikkat Çağrısı

Valilik, çiftçilerin tarladan çıktıktan sonra traktör tekerleklerini temizlemeleri gerektiğini hatırlatarak, “Çamurlu tekerlekler, frenleme performansını azaltabilir ve kayma riskini artırabilir. Arkasında çamur bırakan traktörler, diğer sürücülerin görüşünü engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Çamurun yolda birikmesi, diğer araçların kontrolünü zorlaştırabilir ve güvenliği tehlikeye atabilir. Lütfen traktör kullanırken çamurlu tekerleklerle yola çıkmamaya özen gösterin. Kendiniz ve diğer sürücüler için güvenli bir yolculuk sağlamak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.