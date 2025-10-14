Yozgat Valiliği, şehir genelinde artan trafik yoğunluğu ve özellikle okul önlerindeki güvenlik risklerine dikkat çekerek sürücülere önemli bir uyarıda bulundu.

Valilik, yaya geçitlerine yaklaşırken hız sınırının aşılmaması ve yayalara geçiş hakkı verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle okul bölgelerinde hız limitine uyulmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli Sürücüler! Yaya geçidine yaklaşırken aracınızın hızını azaltmayı ve yayalara geçiş hakkı vermeniz gerektiğini unutmayın. Trafikte saygı, hayata saygıdır.”

Valilik, yapılan uyarının amacının hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu saatlerde, okul önlerinde ve yaya geçitlerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Yaya Geçidi Kurallarına Dikkat

Sürücüler için:

Araç sürücüleri, yaya geçidinde duran veya geçen tüm yayalara mutlaka yol vermelidir. Bu durumda aracın tamamen durması ve yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini beklemek gerekir.

Yaya geçitlerinde belirlenen hız sınırları bulunur ve hız sınırını aşmak kesinlikle yasaktır. Yaya geçidi hız sınırı, okul bölgeleri veya yaya geçitlerinin olduğu özel bölgelerde dahi araç fark etmeksizin 30 kilometre/saattir.

Yaya geçidi önünde veya geçiş sırasında dikkatli olmak önemlidir. Cep telefonu ya da başka bir dikkat dağıtıcı hareketten kaçınmak gerekir.

Yaya geçidine gelmeden önce yavaşlamalı ve olası bir duruşa hazır olunmalıdır. Yol üzerindeki trafik işaretlerini dikkatli bir şekilde takip ederek yaya geçidine gelmeden önce kolaylıkla yavaşlanabilir.

Yayalar için:

Bazı durumlarda yaya geçitleri trafik ışıklarında da bulunur ve yayalara yeşil ışığın yandığından emin olunmalıdır.

Bazen sürücüler yaya geçidini göremeyebilir veya hız kesemeyebilir. Yaya geçidinden geçmeden önce çevreyi gözlemlemek önemlidir. Sağa ve sola bakarak araç trafiğini kontrol etmek gerekir.

Yaya geçidinde koşmak hem diğer yayalar hem de araç sürücüleri açısından tehlikeli olabilir. Sakin ve kontrollü bir şekilde geçiş sağlamak en doğrusudur.

Trafiğin olduğu alanlarda ve yaya geçitlerinde kulaklık kullanmamak tavsiye edilir. Kulaklık kullanmak, çevredeki sesleri duymayı engellediği için tehlikeli olabilir.