‘Trafikte Dikkatli Olun’

Yozgat Valiliği, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kurallarının hayati önem taşıdığını belirterek “Trafik kuralları keyfi değil, can ve mal güvenliği için” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli yol kullanıcıları, trafik kuralları keyfi değil, güvenliğiniz içindir. Yolculuğa çıktığınız andan itibaren sevdiklerinizin sizi beklediğini lütfen unutmayın.”

Trafik kurallarından herkesin sorumlu olduğunun altını çizen Valilik, “Emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine uyun. Alkol alarak araç kullanmayın. Cep telefonumuza değil yola odaklanın. Yorgun ve uykuluysanız araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın. Trafik kazaları, kurallara uyulmaması nedeniyle meydana geliyor. Kırmızı ışıkta durmayan araçlar, trafikte büyük tehdit oluşturuyor. Işıklara ve bütün trafik kurallarına uyalım. Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım” ifadelerine yer verdi.

Valilik açıklamasında, hız ihlallerinin kazalara, can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verdiği vurgulanarak, " İlimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor. Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında, huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor” denildi.

Valilik, tüm sürücülerin trafik güvenliği için dikkat etmesi gereken temel kuralları da hatırlattı: “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız limitlerine uyun. Alkol aldıysanız araç kullanmayın. Cep telefonuna değil, yola odaklanın. Yorgun veya uykusuzken araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın.”

Açıklamada, “Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım, hayatı birlikte koruyalım” denildi. Valilik, trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederek görev başındaki kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.