Yozgat Valiliği, kent genelinde artan trafik yoğunluğu ve mevsimsel yol koşulları nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin trafik levha ve işaretlerine dikkat etmesinin kazaları önlemede hayati bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, trafik güvenliğinin yalnızca sürüş becerisiyle değil, aynı zamanda trafik kurallarına ve işaretlerine uyumla sağlanabileceği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yolculuklarımızda güvenliğimizi artırmanın en etkili yollarından biri, trafik levhalarına ve işaretlerine uyumdur. İşaretlere dikkat etmek, hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliği için hayati öneme sahiptir. Trafik levhaları, kazaları önlemek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Hız sınırlarına uymak, dur-kalk işaretlerine dikkat etmek ve yol şartlarına göre hareket etmek riskleri en aza indirir. Unutmayın, her doğru hamle, güvenli bir sürüş ortamı yaratır.”

Yozgat Valiliği, sürücülere özellikle hız limitlerine uyma, trafik ışıklarını takip etme, yaya geçitlerine yaklaşırken dikkatli olma ve uyarı levhalarına göre pozisyon alma konularında hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının önemli bir bölümünün sürücülerin işaret ve levhaları göz ardı etmesinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Yetkililer, trafik levhalarının sadece sürücüler için değil, yayalar ve bisikletliler için de hayati önem taşıdığını belirterek, bu levhaların sürücülerin anlık kararlarına yön veren, güvenli sürüşün temelini oluşturan unsurlar olduğunu vurguladı.

Valilik açıklamasında, vatandaşlara şu çağrıda bulunuldu: “Trafikte her an dikkatli olun. Her levha, bir uyarıdır; her uyarı, bir hayat kurtarabilir. Unutmayın, siz ne kadar kurallara uyarsanız, hem kendi güvenliğinizi hem de başkalarının güvenliğini o kadar korumuş olursunuz. Trafik işaretlerine dikkat ederek güvenli bir sürüşe katkıda bulunalım.”

Yozgat Valiliği’nin trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik bu çağrısının, şehir genelinde yürütülen farkındalık kampanyalarının bir parçası olduğu belirtildi. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların bilinçlenmesi amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.