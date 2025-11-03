Yozgat Valiliği, trafik güvenliğine dikkat çekerek hem sürücülere hem de yayalara önemli bir hatırlatmada bulundu. Valilik, trafik kurallarının yalnızca araç sürücüleri için değil, yayalar için de geçerli olduğuna vurgu yaptı.

Valilik açıklamasında, her yıl yaşanan trafik kazalarının en üzücü sonuçlarından birinin yayalar arasında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar olduğuna dikkat çekildi. Bu tür olayların önüne geçmek amacıyla ekiplerin bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Yozgat genelinde düzenlenen eğitimler ve bilgilendirme kampanyalarıyla, trafikte yaya sorumluluğu konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Açıklamada ayrıca, okul önleri, hastaneler ve alışveriş merkezleri gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Valilik, hem sürücüleri hem de yayaları kurallara uymaları konusunda uyarırken, kurallara dikkat eden vatandaşlara teşekkür etti.

“Trafik Güvenliği Hepimizin Sorumluluğunda"

Yozgat Valiliği, tüm sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına uymaya davet ederek şu mesajı verdi: “Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğunda. Kurallara uyarak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının güvenliğini koruyabiliriz.”