Yozgat Valiliği, vatandaşlara park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanmaları çağrısında bulundu. Valilik, yaz mevsimiyle birlikte artan çevre kirliliğine dikkat çekerek, doğal alanların korunmasının toplumsal sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, çevre duyarlılığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Piknik alanlarında çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır.”

Açıklamada, temiz çevre bilincinin toplumun her kesimine yayılması gerektiği belirtilerek, “Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti: “Piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım. Daha yaşanabilir bir Yozgat için, hep birlikte üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz.”