Yozgat Valiliği, park, bahçe ve piknik alanlarında artan çevre kirliliğine dikkat çekerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan mesire alanlarının temiz tutulmasının hem doğanın korunması hem de gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lütfen ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır.”

Açıklamada ayrıca, temizliğin yalnızca bireysel bir davranış değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altı çizildi:

“Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur. Birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.”

Yozgat Valiliği, özellikle piknik alanlarında yaşanan çöp ve atık sorununa dikkat çekerek, vatandaşlardan doğaya karşı hassasiyet göstermelerini istedi. Açıklamada, “Piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, çevrenin korunmasının yalnızca doğal güzelliklerin devamı için değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da önem taşıdığına dikkat çekti. Bu kapsamda vatandaşlardan, doğayı kirletenlere karşı duyarlı olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

Çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasının en önemli toplumsal görevlerden biri olduğunu hatırlatan Valilik, “Doğa, bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet” anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.