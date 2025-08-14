Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden, vatandaşları su israfı konusunda uyarmaya devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Su hayattır, israf etmeyelim! Su, tüm canlılar için vazgeçilmezdir. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, suyun bilinçli kullanımı için toplumsal farkındalık oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek, vatandaşları küçük ama etkili önlemler almaya davet etti. Açıklamada, “Gereksiz su tüketiminden kaçınmak, sızıntıları onarmak ve bilinçli kullanım alışkanlıkları edinmek hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlar” denildi.

“Su Hayattır, İsraf Etmeyelim”

Yetkililer, vatandaşlardan yalnızca içme ve temel ihtiyaçlar için su kullanmalarını, zorunlu olmadıkça sulama yapmamalarını istedi. Ayrıca yaz aylarının getirdiği kuraklıkla birlikte su kaynaklarının sürdürülebilirliği için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği belirtildi.

Su Tasarrufu İçin Alınabilecek Önlemler

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir insan günde en az 25 litre suya gereksinim duymaktadır. Ancak, dünya üzerindeki bazı ülkelerde veya bölgelerde günlük ihtiyaçlar için kullanılan su miktarı açısından ciddi farklılıklar bulunduğu da bir gerçektir.

Muslukların Tamiri Veya Yenilenmesi:

Evlerde veya işyerlerinde saniyede bir damla su sızdıran bir musluk, yılda en az 12 bin 500 litre suyun boşa akması demektir. Dolayısıyla bozuk olanların yenilenmesi veya daha teknolojik açılıp kapanabilen havalandırıcı veya düşük akımlı muslukların kullanılması harcanılan su miktarını yaklaşık yüzde 25 oranında düşürebilir. Diğer bir ifade ile mutfak, banyo ve tuvaletlerdeki klasik musluklar dakikada 8-27 litre su harcarken, düşük akımlı havalandırıcı musluklar dakikada sadece 1.8-4.5 litre su tüketir. Buradan yola çıkarak, özellikle yerel yönetimlerin, yeni yapılan konut veya işyerlerinde bu tip muslukların kullanılmasını zorunlu hale getirecek düzenlemeler yapmaları sağlanabilir.

Sulama İşlemlerinin Sabah Erken Veya Akşam Saatlerinde Yapılması:

Genelde yüksek miktarlarda suyun harcandığı park, bahçe, bağ ve diğer tarımsal alanların sulanması sırasında kullanılan suyun buharlaşmayla kaybını minimize etmek için sulama yaparken sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmelidir. Ayrıca, özellikle park ve bahçelerdeki fidanların, ağaçların diplerine topraktaki nemin kaybolmasını önlemek amacıyla talaş artıkları veya ağaç kabuklarından oluşan organik materyaller ilave edilmesi sağlanabilir.

Tuvalet Rezervuarlarının Yenilenmesi:

Evlerde ve işyerlerinde en fazla suyun tüketildiği bölümlerden biri olan tuvaletlerde eski tip sifonlar kullanım başına 15 ila 25 litre su tüketirken suyu daha tasarruflu kullanan çift kademeli rezervuara sahip klozetler ise bir sifon çekiminde maksimum 4-5 litre su harcarlar. Dolayısıyla sifon ve klozetlerin yenilenmesi önemli bir adım olacaktır ama bu mümkün değilse de en azından rezervuarın içine yerleştirilecek içi su dolu 0,5-1 litre hacimli bir veya iki pet şişe ile rezervuardan daha az suyun harcanması sağlanabilir.

Banyo Yaparken Ve Duş Alırken:

Öncelikle banyo yaparken küvet doldurarak yıkanmak yerine duş almayı tercih edilirse küvette harcanacak 120-150 litre su miktarının 40-60 litreye düşeceğini ve böylece banyodaki su tüketimi ortalama yüzde 25 azaltılabilecek. 0Ayrıca, banyo yaparken veya duş alırken kendinize göre ortalama bir süre belirleyin ve bunu aşmamaya çalışın.

Diş Fırçalama:

Ortalama 2-3 dakika zaman alan dişlerin fırçalanması sırasında yapılan en büyük hata ne yazık ki musluğun açık bırakılmasıdır ki bu da her fırçalamada ortalama 15 litre suyun israf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu davranışın tüm bir yıl boyunca yapıldığını varsayarsak, toplamda neredeyse 11 bin litre suyun boşa akmasına neden oluruz. Bunun yerine dişleri fırçalarken musluğu kapalı tutarak, günde 15-35 litre arası su tasarrufu yapılabileceği unutulmamalıdır.

Çamaşır ve Bulaşık Makinesi Kullanımı:

Evsel kullanımda tüketilen suyun önemli bir kısmı çamaşır ve bulaşık yıkaması sırasında harcanmaktadır. Bu nedenle, özellikle bu tip makineleri satın alırken, su ve enerjiyi verimli kullanan modelleri tercih etmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bulaşıkları mutlaka bulaşık makinelerinde ve tam doluyken yıkanmalı. Çünkü günümüz teknolojisinde bu makineler ortalama 17 litre su tüketirken, bulaşıkların elde yıkanması ise 3 ile 6 kat daha fazla su tüketimine neden olmaktadır. Benzer şekilde çamaşır yıkarken de makinenin dolu olmasına ve uygun programların seçilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, eski model çamaşır makinelerinin yıkama başına yaklaşık 130 litre su kullandığını ama A sınıfı bir çamaşır makinesinin ise aynı yıkamayı sadece 60 litre su yaptığını unutmayalım. Bazı çamaşırların kuru temizleme ile temizlenmesi mümkünse yıkama yerine kuru temizleme ayrımının da yapılması gereksiz yıkamaların ya da yıkama sayısının azalmasına yardımcı olacaktır.

Tarımsal Üretimde Su Tasarrufu:

Türkiye’de 54 milyar metreküp suyun yüzde 77’si tarımda kullanılmaktadır ve bu oran dünya ortalamasının üzerindedir. Tarımda kullanılan suyun fazla olmasının nedenlerinden biri kurak bölgelerde su ihtiyacı yüksek ürünlerin veya türlerin yetiştirilmesidir. Tarım yapılan bölgelerde yapılacak ürün desenlemesi bu kullanımı azaltmaktadır. Tarımda su tasarrufu sağlamanın diğer bir yolu da sulama şebekelerindeki kayıpların azaltılması ve tasarruflu sulama sistemlerinin kullanılmasıdır. Sulama şebekelerindeki kayıpların başında açık kanallarda suyun buharlaşması gelmektedir. Buharlaşmanın önlenmesi için yapılması gereken kapalı sistem sulama şebekeleri oluşturulmasıdır. İkinci kayıp ise ister açık ister kapalı sulama şebekesi olsun şebekede meydana gelen hasarlar nedeniyle yaşanan kayıplardır. Şebeke onarım ve bakımlarının yapılması ile bu hasarlar önlenebilir. Tarımsal sulamada suyun tasarrufu için sulama yöntemi de önem taşımaktadır. Türkiye’de sulanan arazilerin yüzde 62’sinde yapılan sulama, su kayıplarının yüksek olduğu salma sulama şeklinde yapılmaktadır. Buna karşılık, tasarruf sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin yüzde 21’i yağmurlama sistemi, yüzde 17’si de damla sulama sistemidir. Oysa çalışmalar göstermiştir ki, basınçlı sulama yöntemleri olan damla ve yağmurlama sulama yöntemleri ile salma sulamaya göre yüzde 50-60 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

Sanayide Su Kullanımı:

Sanayi sektöründe, suyun tasarrufu için ilk olarak az su tüketen temiz teknolojilere geçilmesinin sağlanması gerekmektedir. Su varlıklarını yoğun olarak kullanan endüstri kollarında atık suların arıtılıp tekrar kullanabileceği yöntemlerin veya teknolojilerin devreye sokulması ve bunların teşvik edilmesi de bir diğer yol olabilir. Burada mevzuat düzenlemeleri de sanayide öngörülen su tasarrufunu sağlamada etkili bir yöntem olabilir.