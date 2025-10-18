Yozgat Valiliği, artan su tüketimi ve kuraklık tehdidine karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Azalan yağışlar, yükselen sıcaklıklar ve düşen baraj seviyeleri, Türkiye'nin su kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, suyun en temel yaşam kaynağı olduğu belirtilerek, “Suyumuz tükeniyor. Su hayattır. Suyu israf etmeyelim. Can damarlarımız olan su kaynaklarımızı dikkatli kullanalım, doğaya sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son yıllarda yağış miktarlarının mevsim normallerinin altında seyrettiğine ve baraj ile göletlerdeki su seviyelerinin düştüğüne dikkat çekildi. Vatandaşların bilinçli su tüketiminin, hem içme suyu kaynaklarının korunması hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Valilik, vatandaşların suyu dikkatli kullanması için şu önerilerde bulundu: “Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak. Bahçe sulamalarını kontrollü yapmak. Evsel kullanımda suyu verimli tüketmek. Çocuklara suyun önemi konusunda bilinç kazandırmak.”

Açıklamada, “Bugün göstereceğimiz duyarlılık, yarınlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır” denildi.

Yetkililer Bilgilendirme Yaptı

Dünya genelinde etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, şehirlerin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmakta olduğunun altını çizen yetkililer, “Türkiye genelinde de bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşanıyor. Bu nedenle özellikle su arzının devamlılığı için su kullanım alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ve suyun dikkatli harcanması gerekmektedir. Su tasarrufu yaşamsal bir konudur. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığını unutmamamız gerekiyor.

Su tasarrufuna yönelik bireysel olarak alınması gereken tedbirler kapsamında vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda;

Evlerdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayalım.

Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Bu sayede yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyebilirsiniz.

Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Bu sayede akan su da yüzde 50’ye yakın tasarruf sağlayabilirsiniz.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 600-700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayalım.

Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Bu sayede yılda ortalama 16 ton suyu kurtarabilirsiniz.

Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayalım.

El, yüz yıkarken ya da traş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75’inin boşa gittiğini unutmayalım.

Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanalım.

Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayalım.

Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayalım. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.

Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olalım.

Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Bu sayede yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayabiliriz.

Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayalım.

Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayalım.

Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edelim.

Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını ve kaçak su kullanımını yetkililere bildirelim” ifadelerini kullandı.